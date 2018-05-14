Два игрока "Шахтера", Неймар, два бывших "русских". Бразилия огласила заявку на ЧМ-2018

Сборная Бразилии огласила заявку из 23 игроков на чемпионат мира-2018. В нее вошли три представителя национального чемпионата и 20 легионеров. Наибольшее представительство получил "Манчестер Сити" - четыре футболиста. Также в заявку попали два игрока из донецкого "Шахтера" - Фред и Тайсон. Два футболиста ранее выступали за российские клубы - защиник Тиагу Силва числился в московском "Динамо", а Виллиан поиграл полгода за "Анжи".

Вратари: Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Кассиу ("Коринтианс").

Защитники: Данилу ("Манчестер Сити", Англия), Фагнер ("Коринтианс"), Марселу ("Реал", Испания), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба - "ПСЖ", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Педру Жеромел ("Гремиу").

Полузащитники: Каземиру ("Реал", Испания), Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Паулинью, Филиппе Коутинью (оба - "Барселона", Испания), Фред ("Шахтер", Украина), Ренату Аугусту ("Бэйцзин Гоань", Китай), Виллиан ("Челси", Англия).

Нападающие: Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Неймар ("ПСЖ", Франция), Тайсон ("Шахтер", Украина), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмину ("Ливерпуль", Англия).

Бразилия на ЧМ-2018 сыграет в группе со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей