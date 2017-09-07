Леонид Слуцкий: "То, что я восстановился после травмы, было невероятным успехом - как выиграть чемпионат мира"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал, что лучше бы умер, чем снова вернулся в тот год, когда восстанавливался после травмы колена. Он также добавил, что восстановление стало для него успехом, который можно сравнить с победой на чемпионате мира.

– Моя травма? Сейчас это очень смешно, но в то время так не было. Мое левое колено разбилось на 1000 кусочков, как стекло, – цитирует Daily Mail Слуцкого. – Когда я думаю о том, смог бы я вернуться в прошлое и снова прожить год в больнице, я бы ответил "нет", я бы лучше умер. Три месяца я просто лежал на спине, я не мог встать и сходить в туалет.

Сейчас я люблю использовать выражение: "Что тебя не убивает, делает тебя сильнее". Доктор говорил, что я буду инвалидом, что не смогу нормально ходить, но я смог.

Когда я восстанавливался, я мог сгибать колено на один миллиметр каждый день. Для меня это был невероятный успех – как выиграть чемпионат мира. Я выжил и выбрал новый путь. В тот день умер футболист и родился тренер.