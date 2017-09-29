Коттерилл сменил Реднаппа на посту главного тренера "Бирмингема"

"Бирмингем" на своем официальном сайте сообщил о назначении Стива Коттерилла на пост главного тренера команды. 53-летний специалист сменил Харри Реднаппа, который был отправлен в отставку 16 сентября. Соглашение тренера с клубом чемпионшипа рассчитано на 2,5 года.

После 10 матчей во втором по силе дивизионе английского футбола "Бирмингем" занимает 22-е место из 24-х, набрав 8 очков. В 11-м туре Коттерилл дебютирует в игре против "Халл Сити" Леонида Слуцкого. Встреча состоится 30 сентября, начало игры – 17.00 по московскому времени.