Источник: "Челси" сегодня может объявить о подписании контрактов с Сарри и Жоржинью

Маурицио Сарри может сегодня возглавить "Челси", сообщают итальянские СМИ.

По данным, Sky Sport Italia, английскому клубу все же удалось убедить "Наполи" отпустить тренера. Он находится на контракте в неаполитанском клубе, хоть уже и был уволен - на замену ему пришел Карло Анчелотти. По данным источника, в этом помогла договоренность о переходе полузащитника "Наполи" Жоржинью в "Челси" - стороны пришли к соглашению, что стоимость трансфера хавбеку будет включать и компенсацию за тренера (57+8 миллионов евро). Вероятно, о переходе игрока и тренера будет объявлено уже сегодня. В таком случае с постав главного тренера "Челси" будет уволен Антонио Конте.

26-летний итальянский полузащитник бразильского происхождения в прошлом сезоне провел 39 матчей за "Наполи" и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.