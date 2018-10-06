Илкай Гюндоган: "Выездной матч с "Ливерпулем" - самый сложный в АПЛ"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган накануне матча 8-го тура английской премьер-лиги с "Ливерпулем" выразил мнение, что выездные игры на "Энфилде" самые сложные во всем чемпионате. Он отметил, что перед встречей с красными нервов всегда больше, чем перед любым другим соперником.

- Будет очень трудная игра, - приводит Goal слова Гюндогана. - Это самый трудный выезд в АПЛ. Но нет ничего лучше, чем играть в подобных матчах. Хотя перед такими играми нервов гораздо большем, чем перед другими. Но после первой успешной передачи, обводки, после первого выигранного единоборства уверенности становится больше.

"Манчестер Сити" после семи туров АПЛ занимает 1-е место, имея в активе 19 очков.

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