Ибрагимовичу не нравятся тренировки Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович недоволен тренировками под руководством главного тренера Жозе Моуринью, утверждает The Times. По мнению футболиста, португалец уделяет недостаточно внимания аэробной работе, предпочитая занятия с мячом. Из-за этого игрокам во время матчей не хватает движения.

Под руководством Моуринью "МЮ" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Ибрагимович является лучшим бомбардиром команды в сезоне - на его счету 8 голов в 17 матчах во всех турнирах.