Хосеп Гвардьола: "Расизм есть повсюду, не только в футболе. Мы должны бороться за лучшее будущее"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что расизм присутствует не только в футболе. Ранее нападающий "горожан" Рахим Стерлинг подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 16-го тура чемпионата Англии против "Челси".

- Расизм есть повсюду, не только в футболе, - приводит слова Гвардьолы BBC. - Мы должны бороться за лучшее будущее для людей не только в Англии, но и повсеместно.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 41 очко после 16 туров.

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