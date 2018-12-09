Полиция ищет болельщиков "Челси", которые оскорбляли Стерлинга на почве расизма

Полиция Лондона начала проверку по факту расистских оскорблений в адрес нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в матче чемпионата Англии с "Челси" (0:2). Как сообщает AFP, расследованием также занялась Футбольная ассоциация Англии и сам "Челси".

– Нам сообщили, что есть соответствующие видеозаписи, – сказал представитель "Челси". – Мы изучим этот вопрос и примем решительные меры в случае необходимости.

Полиция пока не проводила арестов, но изучает материалы для вычисления нарушителей среди болельщиков "Челси", которые выкрикивали оскорбительные слова в адрес Стерлинга.