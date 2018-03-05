08:32 | Футбол — Англия

Хосеп Гвардьола: "Не представлял, что "Манчестер Сити" может так доминировать в сезоне"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Челси" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии отметил, что не мог представить, что его команда будет так доминировать в сезоне. Он также добавил, что футболисты не играют ради рекордов.

 
Сегодня. Манчестер. &quot;Манчестер Сити&quot; - &quot;Челси&quot; - 1:0. Антонио КОНТЕ и Пеп ГВАРДЬОЛА.Минус 18. Гвардьола обыграл Конте и приблизил его к увольнению

– Чувствовал ли я, что возможно такое доминирование? Ни в коем случае, нет, кто мог в это поверить? – приводит Reuters слова Гвардьолы. – Я думаю, если вы спросите игроков, они тоже не могли в это поверить. В матче мы проявили такое же желание, как и на "Стэмфорд Бридж" (в первом круге "Сити" также победил со счетом 1:0. – Прим. "СЭ"), и это то, что мне больше всего нравится.

Мы не собираемся играть для рекордов. Рекорды – это всегда следствие того, что ты сделал, но это не главное. Что на самом деле важно – это быть чемпионами.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Ливерпуль" на 18 очков.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Очень плохой мальчик

Гвардиола супер тренер.При нем блистала и Барса,и Бавария,теперь-МанСити.Рядом с Хосепом никто рядом не стоит.

11:09

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