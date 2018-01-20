Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" не запаниковал, когда забил "Ньюкасл"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Ньюкаслом" (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда намерена набрать максимальное количество очков в премьер-лиге. По словам специалиста, минувшая встреча была важна с точки зрения психологии.

– "Манчестер Сити" нужно одержать еще десять побед, чтобы стать победителем чемпионата Англии. Мы постараемся набрать как можно больше очков, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Важно не то, сколько ты забиваешь, а сколько раз выручает твой голкипер. Было важно посмотреть на нашу реакцию, когда "Ньюкасл" забил. Мы не паниковали.