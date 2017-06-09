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Харри Реднапп: "Слуцкий - топ-тренер, почему он не может добиться успеха в Англии?"

Известный английский специалист Харри Реднапп в интервью "СЭ" оценил перспективы Леонида Слуцкого в чемпионшипе. Сегодня экс-наставник ЦСКА и сборной России был назначен главным тренером "Халл Сити".

 
Леонид СЛУЦКИЙ."Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда идет Слуцкий

– Вам о чем-нибудь говорит фамилия "Слуцкий"? – вопрос Реднаппу.

– Да, хотя знаю о нем немного.

– После стажировки в Лондоне получится у него добиться успеха в английском клубе?

– Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Это известный специалист, топ-тренер. (Гоша ЧЕРНОВ)

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