Харри Реднапп: "Слуцкий - топ-тренер, почему он не может добиться успеха в Англии?"

Известный английский специалист Харри Реднапп в интервью "СЭ" оценил перспективы Леонида Слуцкого в чемпионшипе. Сегодня экс-наставник ЦСКА и сборной России был назначен главным тренером "Халл Сити".

– Вам о чем-нибудь говорит фамилия "Слуцкий"? – вопрос Реднаппу.

– Да, хотя знаю о нем немного.

– После стажировки в Лондоне получится у него добиться успеха в английском клубе?

– Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Это известный специалист, топ-тренер. (Гоша ЧЕРНОВ)