Гари Линекер: "Если "Лестер" защитит титул, я проведу эфир голым, стоя на голове"

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер уверен, что "Лестер" не защитит свой чемпионский титул. В последнем матче премьер-лиги он проиграл "Вест Бромвичу" (1:2) и опустился на 14-е место в турнирной таблице.
– Если "Лестер" защитит титул, я проведу первую передачу "Матч дня" на ВВС в следующем сезоне голым, стоя на голове, – написал в своем твиттере Линекер. – А Ширер и Райт будут бить меня палкой.
"Лестер" может стать первой командой, которая выиграет Лигу чемпионов и вылетит из высшего дивизиона в одном сезоне.
6_Lesni4ij
В Сезоне 03/04 Испанская Сельта вышла в 1/8 Лиги Чемпионов и при этом вылетела во 2-ой дивизион ))
00:47
Vizioso
Нет, ради такого зрелища определённо Челси, Арсенал, горожане Манчестера и прочие Ливерпули хором должны оступаться начать. Такое шоу стоит того, чтобы отдать Лисам ещё один титул.
00:42
П_о_в_а_р
Если тульский Арсеналий станет чемпионом России, то я сварю свой следующий борщ голым, а Томас с Гаттузо будут бить меня поварёшкой. Ну и Спартак чемпион ещё.
00:10
Andre_Saratov
Я все думал с кого Бубнов лепил свой образ.
00:08
Гаттузо зол!
Становится все больше похожим на идиота, вроде нашего Шмоки. Видимо тоже , как и наш, крепко бухает.
00:05
Thomas_Boy
Есть стойкое ощущение, что Ширер с Райтом уже лупили Гари палкой. Причем по голове.
00:03