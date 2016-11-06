Гари Линекер: "Если "Лестер" защитит титул, я проведу эфир голым, стоя на голове"

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер уверен, что "Лестер" не защитит свой чемпионский титул. В последнем матче премьер-лиги он проиграл "Вест Бромвичу" (1:2) и опустился на 14-е место в турнирной таблице.

– Если "Лестер" защитит титул, я проведу первую передачу "Матч дня" на ВВС в следующем сезоне голым, стоя на голове, – написал в своем твиттере Линекер. – А Ширер и Райт будут бить меня палкой.

"Лестер" может стать первой командой, которая выиграет Лигу чемпионов и вылетит из высшего дивизиона в одном сезоне.