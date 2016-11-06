23:49 6 ноября | ФУТБОЛ — Англия

Гари Линекер: "Если "Лестер" защитит титул, я проведу эфир голым, стоя на голове"

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Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер уверен, что "Лестер" не защитит свой чемпионский титул. В последнем матче премьер-лиги он проиграл "Вест Бромвичу" (1:2) и опустился на 14-е место в турнирной таблице.

– Если "Лестер" защитит титул, я проведу первую передачу "Матч дня" на ВВС в следующем сезоне голым, стоя на голове, – написал в своем твиттере Линекер. – А Ширер и Райт будут бить меня палкой.

"Лестер" может стать первой командой, которая выиграет Лигу чемпионов и вылетит из высшего дивизиона в одном сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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6_Lesni4ij

В Сезоне 03/04 Испанская Сельта вышла в 1/8 Лиги Чемпионов и при этом вылетела во 2-ой дивизион ))

00:47

Vizioso

Нет, ради такого зрелища определённо Челси, Арсенал, горожане Манчестера и прочие Ливерпули хором должны оступаться начать. Такое шоу стоит того, чтобы отдать Лисам ещё один титул.

00:42

П_о_в_а_р

Если тульский Арсеналий станет чемпионом России, то я сварю свой следующий борщ голым, а Томас с Гаттузо будут бить меня поварёшкой. Ну и Спартак чемпион ещё.

00:10

Andre_Saratov

Я все думал с кого Бубнов лепил свой образ.

00:08

Гаттузо зол!

Становится все больше похожим на идиота, вроде нашего Шмоки. Видимо тоже , как и наш, крепко бухает.

00:05

Thomas_Boy

Есть стойкое ощущение, что Ширер с Райтом уже лупили Гари палкой. Причем по голове.

00:03

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