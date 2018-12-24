Фернандинью отказывается выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью попросил не вызывать его в сборную Бразилии из-за угроз, которые поступают его семье после чемпионата мира. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Тите.

Напомним, Фернандинью забил автогол в четвертьфинале ЧМ против Бельгии (1:2).

– После чемпионата мира я хотел вызвать в сборную Фернандинью, – цитирует Тите AS. – Это выдающийся игрок. Я лично беседовал с ним. Бразилия гордится, что может рассчитывать на игрока с такими личными и профессиональными качествами. Надеюсь, ситуация изменится. Я готов помогать ему столько, сколько нужно.