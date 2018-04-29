Фергюсон сделал подарок Венгеру перед матчем "МЮ" – "Арсенал"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон перед началом матча 35-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" сделал памятный подарок главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру. Для 68-летнего француза, который покинет клуб из Лондона после завершения сезона-2017/18, эта игра является последней на домашнем стадионе "красных дьяволов".
Действующий наставник манкунианцев Жозе Моуринью также тепло поприветствовал Венгера. Трибуны "Олд Траффорд" встретили тренера соперников аплодисментами.
#MerciArsène pic.twitter.com/w6VH6hkQNo– Arsenal FC (@Arsenal) 29 апреля 2018 г.
Sir Alex Ferguson presented Arsene Wenger with a commemorative gift before kick-off. #MUFC #MUNARS pic.twitter.com/0W7X5CBoXz– Manchester United (@ManUtd) 29 апреля 2018 г.