19:44 | Футбол — Англия

Фергюсон сделал подарок Венгеру перед матчем "МЮ" – "Арсенал"


Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон перед началом матча 35-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" сделал памятный подарок главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру. Для 68-летнего француза, который покинет клуб из Лондона после завершения сезона-2017/18, эта игра является последней на домашнем стадионе "красных дьяволов".

Действующий наставник манкунианцев Жозе Моуринью также тепло поприветствовал Венгера. Трибуны "Олд Траффорд" встретили тренера соперников аплодисментами.

Манчестер Юнайтед - Арсенал

 

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