Феллаини может бесплатно покинуть "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини отклонил новый контракт, предложенный клубом, сообщает Mirror. Летом 29-летний футболист может покинуть команду бесплатно.

"МЮ" предлагал бельгийцу зарплату в размере 120 000 фунтов стерлингов в неделю, но футболист отклонил предложение. Основным предметом недовольства является отсутствие игровой практики – в этом сезоне Феллаини появлялся на поле девять раз, из них лишь трижды выходил в стартовом составе. Сообщается об интересе к игроку со стороны турецких клубов.

Напомним, что Феллаини перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Эвертона" в 2013 году, сумма трансфера составила 27,5 миллиона евро. Контракт футболиста истекает летом 2018 года.