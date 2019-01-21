Эмери заявил, что по-прежнему рассчитывает на Езила

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что по-прежнему рассчитывает на полузащитника Месута Езила. По его словам, игрок был готов играть с "Челси" в субботу, но тренерский штаб принял решение не выпускать его на поле.

– Он был в субботу в порядке, чтобы играть, но мы решили выпускать его, – приводит Goal слова Эмери. – Я также говорил с ним и хочу, чтобы он был готов к следующим матчам, как и все игроки команды. “Против "Челси" у меня была уверенность в нем, если бы он играл. Думаю, что он способен играть так, как мы хотим. В следующих матчах нам понадобится каждый игрок, а также его качество.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются "Ювентус", "Интер" и "Атлетико". 30-летний Месут Езил в текущем сезоне провел 16 матчей за "канониров" и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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