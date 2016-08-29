22:05 | ФУТБОЛ — Англия

Эллардайс уверен, что у него будут разногласия с Моуринью

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Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс уверен, что ему еще придется вступить в конфликт или спор с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Так он ответил на вопрос о том, есть ли между специалистами противоречия в вопросе отношения к вызову игроков в сборную.

– Мы хорошо ладим с ним, но все прекрасно понимают, какие трудности возникают порой в отношениях между тренерами клубов и сборных, – цитирует Daily Mail Эллардайса. – Я не говорю о том, что у нас не может быть разногласий. Потому что мы оба увлечены своей профессией. Думаю, будут моменты, когда он останется мной недоволен, а я – им. Но надеюсь, что эти моменты еще далеко.

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