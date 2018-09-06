Джилободжи опоздал на тренировку "Сандерленда" на 72 дня

29-летний сенегальский защитник Папи Джилободжи прибыл в расположение "Сандерленда" только спустя 72 дня после установленного срока, сообщает The Sun.

Отмечается, что клуб отказался выплачивать игроку зарплату за время его отсутствия. В настоящее время юристы "Сандерленда" прорабатывают вариант с досрочным разрывом контракта с Джилободжи.

Игрок перебрался в "Сандерленд" в 2016 году из "Челси" за 8 миллионов фунтов стерлингов.

"Сандерленд" в сезоне-2017/18 вылетел из чемпионшипа в третью по силе лигу Англии.