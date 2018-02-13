Дубль Азара помог "Челси" разгромить "Вест Бромвич"

"Челси" в матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл на своем поле "Вест Бромвич" - 3:0. Дубль в этой встрече сделал полузащитник Эден Азар, еще один гол забил форвард Виктор Мозес.
Лондонцы в турнирной таблице вышли на четвертое место, обойдя "Тоттенхэм". На счету "Челси" 53 очка.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
27-й тур
"Челси" - "Вест Бромвич Альбион" - 3:0 (1:0)
Голы: Азар, 25 (1:0). Мозес, 63 (2:0). Азар, 71 (3:0).
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэйхилл, 74), Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Педро (Виллиан, 80), Азар, Дзаппакоста, Жиру (Мората, 61).
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс, Филлипс, Крыховяк, Бэрри (Якоб, 80), Брант (Берк, 46), Старридж (Родригес, 4), Рондон.
Предупреждения: Эванс, 45+3. Гиббс, 49.
Судья: Мэйсон.
12 февраля. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".
howard
Бедный Фостер. В защите ж., в нападении еще хуже. Похоже кандидат первый есть.
07:11