Дубль Азара помог "Челси" разгромить "Вест Бромвич"

"Челси" в матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл на своем поле "Вест Бромвич" - 3:0. Дубль в этой встрече сделал полузащитник Эден Азар, еще один гол забил форвард Виктор Мозес.

Лондонцы в турнирной таблице вышли на четвертое место, обойдя "Тоттенхэм". На счету "Челси" 53 очка.

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27-й тур

"Челси" - "Вест Бромвич Альбион" - 3:0 (1:0)

Голы: Азар, 25 (1:0). Мозес, 63 (2:0). Азар, 71 (3:0).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэйхилл, 74), Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Педро (Виллиан, 80), Азар, Дзаппакоста, Жиру (Мората, 61).

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс, Филлипс, Крыховяк, Бэрри (Якоб, 80), Брант (Берк, 46), Старридж (Родригес, 4), Рондон.

Предупреждения: Эванс, 45+3. Гиббс, 49.

Судья: Мэйсон.

12 февраля. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".