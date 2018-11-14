Диего Марадона: "Моуринью лучше, чем Гвардьола"

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что "тики-таку" придумал бывший футболист и тренер "Барселоны" Йохан Кройф. По его мнению, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола грамотно применил знания голландского специалиста.

– Думаю, что Жозе Моуринью лучше, чем Хосеп Гвардьола, – приводит слова Марадоны Marca. – Хосепу надо отдать должное, что он грамотно применил те знания, которые получил от Йохана Кройффа. Тем не менее, я уже много раз говорил о том, что именно Кройфф придумал тики-таку. Играть в такой футбол намного легче, поэтому испанец может заполучить любого игрока.

Ранее 58-летний аргентинец признался, что хочет пройти стажировку у главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Марадона занимает должность почетного президента в брестском "Динамо" с мая 2018 года. Контракт с клубом рассчитан на три года.