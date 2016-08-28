Букмекеры прогнозируют победу "Манчестер Сити" в матче с "Вест Хэмом"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 3-го тура премьер-лиги. В одном из них "Манчестер Сити" принимает "Вест Хэм". Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Вест Хэм"

Коэффициенты Winline: П1 1,31 – Н 5,64 – П2 9,39

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. В четверг "Вест Хэм" второй год подряд вылетел от румынской "Астры" из Лиги Европы – огромное разочарование для фанатов и для руководства (президент клуба Дэвид Голд говорил о больших задачах в еврокубках). Хорошо бы Славену Биличу реабилитироваться, но в гостях у "Манчестер Сити" положительного исхода добиться будет трудно. Хосеп Гвардьола решил надуманную вратарскую проблему покупкой Клаудио Браво, так что теперь у него есть все для успеха. В стартовый состав "Вест Хэма" наверняка попадет Пайет, но едва ли даже возвращение лидера поможет "молотобойцам" победить.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм".