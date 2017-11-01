Болельщики "Халла" организовали опрос о будущем Слуцкого в клубе

Фанаты "Халла" в Твиттере организовали опрос о будущем главного тренера Леонида Слуцкого в клубе. На вопрос о том, что болельщики думают о специалисте, можно выбрать два ответа – "уволить" и "оставить в команде".

Напомним, в последнем матче 15-го тура чемпионшипа "Халл" проиграл "Мидлсбро" (1:3). Это поражение стало седьмым для "тигров" в текущем сезоне. Клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

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