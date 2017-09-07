Более 50 тысяч болельщиков выступили за расставание Алексиса Санчеса с девушкой

Более 50 тысяч болельщиков выступили за расставание нападающего сборной Чили и "Арсенала" Алексиса Санчеса с его девушкой Майте Родригес, сообщает The Independent. Чилийские поклонники подвергли игрока критике из-за физической формы.

Отмечается, что Санчес стал слишком толстым. В Фейсбуке появилась группа, в которую вступило 55 тысяч человек. Болельщики требуют от 28-летнего футболиста, чтобы он расстался с девушкой и вернул лучшую форму к чемпионату мира-2018. Поклонники готовы устроить пикет на улицах Сантьяго, чтобы чилиец прислушался к их требованию.



