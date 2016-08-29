Бен Гибсон: "Мидлсбро" поймал кураж и должен этим пользоваться"

Капитан "Мидлсбро" Бен Гибсон после матча 3-го тура премьер-лиги с "Вест Бромвичем"(0:0) подчеркнул, что для команды было крайне важно начать сезон без поражений. По мнению Гибсона, командам тяжело адаптироваться к премьер-лиге после Чемпионшипа, и он очень рад, что им это удалось.

- Очень важно то, что мы не проиграли ни разу за первые три тура и надеемся сохранить эту тенденцию как можно дольше, - цитирует ВВС Гибсона. - "Вест Бромвич" - сильная команда, так что это хорошо, что нам удалось заработать очки. Думаю, начало у нас получилось просто отличным. Командам всегда тяжело адаптироваться в премьер-лиге после Чемпионшипа, но нам это удалось. Сейчас мы поймали кураж и должны этим воспользоваться.