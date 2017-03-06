Батленд вернется на поле впервые с марта 2016 года

Голкипер "Стоук Сити" Джек Батленд в ближайшее время вернется на поле после долгого восстановления от травмы. Вратарь получил перелом лодыжки в марте 2016 года в матче за сборную Англии. Ожидалось, что футболист сможет восстановиться за три месяца, однако летом у него возникли проблемы с ногой, и лечение затянулось. 23-летний вратарь в минувшем сезоне провел 31 матч в премьер-лиге, пропустил 37 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

– Хирург не мог быть счастливее, обследуя мой голеностоп, – написал в "Твиттере" Батленд. – Перелом полностью зажил, и я могу тренироваться! Лучший подарок на день рождения. Это был ужасный год неудач, но я наконец-то дождался новости, которую так долго ждал! Наконец-то смогу надеть перчатки и вернуться на поле.