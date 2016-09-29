"Барнсли" временно отстранил тренера от работы из-за коррупционного скандала

"Барнсли" временно отстранил ассистента главного тренера Томми Райта†от работы, сообщает пресс-служба клуба. Сделано это было на время проведения внутреннего расследования по поводу статьи одного британского издания по поводу участия 50-летнего шотландца в коррупционном скандале.

В среду в СМИ появилась информация о том, что Райт получил от журналиста, представившегося азиатским бизнесменом, конверт с 5 тысячами фунтов за помощь фиктивной фирме из Азии заработать на трансферах игроков. Также в скандале оказались замешаны главный тренер "КПР" Джимми Флойд Хассельбайнк и владелец "Лидса" Массимо Челлино.

Напомним, ранее пресса уличила в коррупции главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, который в итоге 27 сентября покинул свой пост всего через 67 дней после назначения.