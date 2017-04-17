"Арсенал" сумел обыграть "Мидлсбро"

Матч 33-го тура чемпионата Англии "Мидлсбро" – "Арсенал" завершился победой гостей – 2:1. В составе лондонцев голами отметились нападающий Алексис Санчес и полузащитник Месут Езил, у хозяев поля отличился форвард Альваро Негредо.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

33-й тур

"Мидлсбро" – "Арсенал" – 1:2 (0:1)

Голы: Санчес, 42 (0:1). Негредо, 50 (1:1). Езил, 71 (1:2).

"Мидлсбро": Гьюзан, Барраган, Фабиу да Силва (Френд, 17), Айяла, Гибсон, Даунинг, Лидбиттер, Рамирес (Траоре, 68), де Рон (Гестед, 79), Клейтон, Негредо.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Косьельни, Габриэл Паулиста, Холдинг, Езил (Бельерин, 90), Рэмси, Джака, Окслейд-Чемберлен, Санчес (Кокелен, 90), Жиру.

Предупреждения: Окслейд-Чемберлен, 4. Лидбиттер, 7. Габриэл Паулиста, 43. Гестед, 82.

Судья: Тэйлор.

17 апреля. Мидлсбро. Стадион Riverside Stadium.