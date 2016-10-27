Алекс Фергюсон: "С Клоппом "Ливерпуль" вновь обрел свою уникальность"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон высказал мнение, что "Ливерпуль" с Юргеном Клоппом в нынешнем сезоне представляет собой очень грозную силу для всех соперников. По словам шотландского специалиста, "красные" впервые за долгие годы вновь обрели свой стиль и возродили собственную уникальность.

– Юрген Клопп уже проделал в "Ливерпуле" очень хорошую работу, – приводит Sky Sports слова Фергюсона. – Немецкий специалист возродил энтузиазм игроков, помог команде вновь обрести свой неповторимый стиль и уникальность. В течение двух последних десятилетий "Ливерпуль" сменил много главных тренеров, однако сейчас игра команды действительно впечатляет.

Я чувствую, что в этом сезоне клуб представляет очень грозную силу для всех соперников и может претендовать на чемпионство. Клопп – очень сильная личность. Специалист с таким характером необходим любому топ-клубу.

На мой взгляд, в этом году на чемпионство будут претендовать пять команд. Это "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". В случае с "красными дьяволами", даже при отставании в 6 или 8 очков, можно сократить вернуться в борьбу.