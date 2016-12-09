83 человека и 98 клубов Англии подозреваются в жестоком обращении с детьми

На данный момент британские полицейские подозревают 83 человека и 98 клубов в жестоком обращении с детьми, сообщает BBC. Расследование охватывает все уровни футбола от любительских до ведущих клубов. 98 процентов пострадавших были парнями в возрастном диапазоне от 7 до 20 лет.

Напомним, что ранее в Англии разгорелся скандал на фоне сообщений о фактах домогательства детских тренеров до юных игроков. Сообщалось, что около 350 детей могли стать жертвами домогательств в футбольных клубах Великобритании.

В Англии – скандал, связанный с педофилией в футболе. Что происходит?