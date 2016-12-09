83 человека и 98 клубов Англии подозреваются в жестоком обращении с детьми

На данный момент британские полицейские подозревают 83 человека и 98 клубов в жестоком обращении с детьми, сообщает BBC. Расследование охватывает все уровни футбола от любительских до ведущих клубов. 98 процентов пострадавших были парнями в возрастном диапазоне от 7 до 20 лет.
Напомним, что ранее в Англии разгорелся скандал на фоне сообщений о фактах домогательства детских тренеров до юных игроков. Сообщалось, что около 350 детей могли стать жертвами домогательств в футбольных клубах Великобритании.
В Англии – скандал, связанный с педофилией в футболе. Что происходит?
abs68
Всегда знал, что с этими англичанами что-то не так, только у них может быть девиз: "Бог и моё право", это же каким надо быть циником, чтобы свои низменные интересы ставить превыше всего и как минимум наравне с богом.
13:18