Около 350 детей могли стать жертвами домогательств в футбольных клубах Великобритании

Саймон Бэйли, куратор по вопросам защиты детей в Национальном совете полиции Великобритании, сообщил, что около 350 подростков могли стать жертвами сексуального насилия в академиях футбольных клубов. На прошлой неделе Футбольная ассоциация Англии начала расследование в связи с сообщениями о домогательствах к юношам со стороны тренеров.

Ранее 20 пострадавших обратились в Профессиональную футбольную ассоциацию с такой информацией. Некоторые из них раскрыли свою анонимность. В частности, экс-футболист Энди Вудвордс заявил, что подвергся домогательствам со стороны тренера "Крю Александры" Барри Беннела. Также от его действий пострадали Крис Ансуорт, Джейсон Данфорд, Стив Уолтерс и Дэвид Уайт. В домогательствах подозревают тренеров "Блэкпула", "Манчестер Сити", "Сток Сити", "Лидса и "Ньюкасл Юнайтед".