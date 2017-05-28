13:37 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Овечкин посетил обновленные "Лужники"

0
0
0
0

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин посетил стадион "Лужники" после реконструкции. Напомним, что сегодня на арене состоялось мероприятие, которое посетили послы чемпионата мира-2018. (Сергей АСТАХОВ)

Арена вместимостью в 81 тысячу зрителей станет главной на ЧМ-2018. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.

0
0
0
0
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий