16:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Жена Ди Марии: "С такими судьями в решающих матчах Лиги чемпионов всегда будут одни и те же клубы"

0
0
0
0
3

Хорхелина Кардосо, жена полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марии, выразила недовольство судейством в ответной игре команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоны" (1:6). Каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина, обслуживавшего матч.

– Учитывая работу арбитров, в главных матчах Лиги чемпионов мы всегда будем видеть одни и те же клубы, – написала на своей странице в "Инстаграме" Кардосо. – Очевидно, что "ПСЖ" не входит в число этих команд.

Как отмечает портал Ole, позже Кардосо удалила свое сообщение из-за оскорблений со стороны болельщиков "Барселоны".

"Барса": чудеса воли и... симуляции //
Игорь Яновский: "Раздражало, что Неймар постоянно падал на газон" //
Ларс Лагербек: "Матч "Барселона" - "ПСЖ" - чистейший театр имени Суареса, мне жалко мир футбола"
Marca: в УЕФА недовольны работой Айтекина в матче "Барселона" - "ПСЖ"

Опрос

"Барселона" - "ПСЖ" - 6:1 после 0:4 - что это было?
голосовать
0
0
0
0
3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

trybachok

Хочу услышать мнение домработницы ДиМарии, садовника Орье и няни Маркиньоса

17:19

баламошка

Устами младенца глаголет истина!

16:56

avu1956

А шлюхам, кто слово давал?

16:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ