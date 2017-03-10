Жена Ди Марии: "С такими судьями в решающих матчах Лиги чемпионов всегда будут одни и те же клубы"

Хорхелина Кардосо, жена полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марии, выразила недовольство судейством в ответной игре команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоны" (1:6). Каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина, обслуживавшего матч.

– Учитывая работу арбитров, в главных матчах Лиги чемпионов мы всегда будем видеть одни и те же клубы, – написала на своей странице в "Инстаграме" Кардосо. – Очевидно, что "ПСЖ" не входит в число этих команд.

Как отмечает портал Ole, позже Кардосо удалила свое сообщение из-за оскорблений со стороны болельщиков "Барселоны".

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