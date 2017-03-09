Ларс Лагербек: "Матч "Барселона" - "ПСЖ" - чистейший театр имени Суареса, мне жалко мир футбола"

Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек остался недоволен судейскими решениями в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1). Экс-наставник сборной Исландии выразил злость в связи с частыми падениями на газон в исполнении нападающего каталонцев Луиса Суареса.

– Нонсенс, что все было решено нырками игроков хозяев поля, – цитирует Marca Лагербека. – Мне очень грустно от увиденного, и мне жалко мир футбола. При этом во мне кипит злость. Это был чистейший театр имени Луиса Суареса. Чем занимаются арбитры, стоящие возле ворот?

"Барса": чудеса воли и... симуляции //

Игорь Яновский: "Раздражало, что Неймар постоянно падал на газон"