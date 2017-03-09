19:14 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ларс Лагербек: "Матч "Барселона" - "ПСЖ" - чистейший театр имени Суареса, мне жалко мир футбола"

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Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек остался недоволен судейскими решениями в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона""ПСЖ" (6:1). Экс-наставник сборной Исландии выразил злость в связи с частыми падениями на газон в исполнении нападающего каталонцев Луиса Суареса.

– Нонсенс, что все было решено нырками игроков хозяев поля, – цитирует Marca Лагербека. – Мне очень грустно от увиденного, и мне жалко мир футбола. При этом во мне кипит злость. Это был чистейший театр имени Луиса Суареса. Чем занимаются арбитры, стоящие возле ворот?

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КОММЕНТАРИИ (16)
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совва

zoolord Я тоже смотрел, очень спорно. Пусть смотрят специалисты. НО на 1 пендель правильно насвистели. А вот зачем 5 минут дали - не согласен. ______________ 6 замен = 3 минуты

20:22

совва

когда кристинка ныряет, все нормально воспринимают... а тут...))

20:21

Roma_Totti

Победила команда которая играет в футбол, Париж вчера не играл. Смотрю у педридцев снизу бомбит по полной.))))))

20:15

zoolord

Я тоже смотрел, очень спорно. Пусть смотрят специалисты. НО на 1 пендель правильно насвистели. А вот зачем 5 минут дали - не согласен.

20:11

Долго наблюдал за идиотами на эт

да и проделки ГВК на этом фоне шалости первокласника...

20:09

30 лет за ЦСКА!

dv2205 - Посмотрим на жеребьёвку.

20:07

Долго наблюдал за идиотами на эт

и ещё: некоторые товарищи, в след. раз когда будете возмущаться матчами с участием Уралов, Тереков и Анжи вспоминайте для начала это шоу))

20:07

Долго наблюдал за идиотами на эт

честно говоря РФПЛ по сравнению со вчера это детский сад и песочница, тут размах фарса был на весь мир и многие проглотили)))))))))

20:04

Сибиряк.1974.СМ

Да он просто козел-симулянт. Ненавижу таких в спорте. А ещё тех, кто валяется-обнимается на радостях...

19:48

вилли

как же приятно, что столько людей в стране видят правду и справедливость среди лицемерия. ребят, за вас! Ларс, за тебя!

19:46

баламошка

Так и есть! А тупорылые глоры-барсеножки и в ус не дуют-съедят радостно и это, да ещё и тявкают про "великую победу". Без судьи бы дальше прошел ПСЖ, лолы! Какая к чертям это победа?!

19:42

YurovTheBest

"великий" лагербек. матч то смотрел?

19:33

Платошкин Андрей

dv2205 Не, спортивный бог Ювентус))))

19:32

ростовский свин

dv2205.........поддерживаю - терпеть не могу симулянтов, поэтому сегодня не написал о вчерашнем матче ни слова ни в одной ветке, не понимаю рабинера , который восторгается этим. Бавария накажет барсу - как и 4 года назад.Помнится было 7-0 по сумме 2 матчей............

19:31

dv2205

никогда не болел за барсу а теперь для меня все они симулянты -- от игры поганейший осадок - мечтаю чтобы суаресу воздалось за все выбитыми зубами - кто-нибудь зарядите ему в харю -- по-справедливости никуда барса дальше не пройдет - есть же спортивный бог в виде Баварии

19:23

механик39

Он еще не видел футбола в РФПЛ .

19:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ