Marca: в УЕФА недовольны работой Айтекина в матче "Барселона" - "ПСЖ"

Представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" (6:1). Как утверждает Marca, в ближайшее время будет составлен доклад по работе судейской бригады в минувшей встрече, по итогам которого Айтекину и его помощникам будет вынесена оценка.
По данным испанского издания, старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина уже раскритиковал немецкого судью за работу в минувшем поединке. Отмечается, что к Айтекину возникли вопросы по двум назначенным пенальти в ворота "ПСЖ", а также не назначенному в ворота "Барселоны" за фол защитника Хавьера Маскерано на полузащитнике Анхеле Ди Марии.
Сообщается, что Айтекину и его бригаде грозит отстранение от работы в матчах Лиги чемпионов текущего сезона.
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alex221083
Что и требовалось доказать! А то разнесли до небес, барса барса! А без судейки максимум 3:1 было бы.
21:55
Slim Taller
Так разве Коллина и другие руководители судейского комитета ФИФА это авторитеты?! Российский специалист Хусаинов уже вынес свой вердикт.
21:53
баламошка
Ещё бы.
21:52
foreverCSKAforever
Давай к нам, Денис. У вас с Артемом дуэт выйдет почище, чем ваше трио с Суаресом и Неймаром.
21:50
Санитар леса
А кто может быть доволен? Это позор футбола, когда судья так сильно влияет на общий исход. Что уж говорить про судейство, если у них шеф лысый фантомас, который в свое время немало команд "убил".
21:38
aris74
ТАК ТО ВОТ!!
21:35