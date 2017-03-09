Marca: в УЕФА недовольны работой Айтекина в матче "Барселона" - "ПСЖ"

Представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" (6:1). Как утверждает Marca, в ближайшее время будет составлен доклад по работе судейской бригады в минувшей встрече, по итогам которого Айтекину и его помощникам будет вынесена оценка.

По данным испанского издания, старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина уже раскритиковал немецкого судью за работу в минувшем поединке. Отмечается, что к Айтекину возникли вопросы по двум назначенным пенальти в ворота "ПСЖ", а также не назначенному в ворота "Барселоны" за фол защитника Хавьера Маскерано на полузащитнике Анхеле Ди Марии.

Сообщается, что Айтекину и его бригаде грозит отстранение от работы в матчах Лиги чемпионов текущего сезона.

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