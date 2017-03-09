21:31 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Marca: в УЕФА недовольны работой Айтекина в матче "Барселона" - "ПСЖ"

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Представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" (6:1). Как утверждает Marca, в ближайшее время будет составлен доклад по работе судейской бригады в минувшей встрече, по итогам которого Айтекину и его помощникам будет вынесена оценка.

По данным испанского издания, старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина уже раскритиковал немецкого судью за работу в минувшем поединке. Отмечается, что к Айтекину возникли вопросы по двум назначенным пенальти в ворота "ПСЖ", а также не назначенному в ворота "Барселоны" за фол защитника Хавьера Маскерано на полузащитнике Анхеле Ди Марии.

Сообщается, что Айтекину и его бригаде грозит отстранение от работы в матчах Лиги чемпионов текущего сезона.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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alex221083

Что и требовалось доказать! А то разнесли до небес, барса барса! А без судейки максимум 3:1 было бы.

21:55

Slim Taller

Так разве Коллина и другие руководители судейского комитета ФИФА это авторитеты?! Российский специалист Хусаинов уже вынес свой вердикт.

21:53

баламошка

Ещё бы.

21:52

foreverCSKAforever

Давай к нам, Денис. У вас с Артемом дуэт выйдет почище, чем ваше трио с Суаресом и Неймаром.

21:50

Санитар леса

А кто может быть доволен? Это позор футбола, когда судья так сильно влияет на общий исход. Что уж говорить про судейство, если у них шеф лысый фантомас, который в свое время немало команд "убил".

21:38

aris74

ТАК ТО ВОТ!!

21:35

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