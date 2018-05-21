Юрген Клопп: "Если бы существовал рынок опыта, "Реалу" следовало продавать его там, чтобы стать еще богаче"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что "Реал", с которым его команда встретится в финале Лиги чемпионов, имеет громадный опыт, но у "красных" все равно есть шансы на победу. Решающий матч турнира пройдет 26 мая в Киеве.

- "Реал" фаворит? Я не хочу играть в эти игры. - цитирует The Independent Клоппа. - У них больше опыта, это факт. Если бы существовал рынок опыта, "Реалу" следовало бы продавать его там, тогда бы они стали еще богаче. Опыт в жизни важен, но это не единственное. Его нехватку можно компенсировать желанием, отношением, темпом работы – это именно то, что я люблю в футболе. У нас есть шанс на победу, так что дайте нам попытаться.

Отметим, что "Реал" выиграл два последних розыгрыша Лиги чемпионов.