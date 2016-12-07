Йерун Зут - лучший игрок матча ПСВ - "Ростов"

Вратарь ПСВ Йерун Зут признан лучшим игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ростовом" (0:0), информирует официальный сайт УЕФА. Голкипер отразил три удара в створ. При этом вратарь ростовчан Сослан Джанаев отбил пять ударов. Напомним, что "Ростов" благодаря ничьей пробились в плей-офф Лиги Европы. Голландский клуб занял четвертое место в группе и остался на следующий год без еврокубков.