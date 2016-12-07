02:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Йерун Зут - лучший игрок матча ПСВ - "Ростов"

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Вратарь ПСВ Йерун Зут признан лучшим игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ростовом" (0:0), информирует официальный сайт УЕФА. Голкипер отразил три удара в створ. При этом вратарь ростовчан Сослан Джанаев отбил пять ударов. Напомним, что "Ростов" благодаря ничьей пробились в плей-офф Лиги Европы. Голландский клуб занял четвертое место в группе и остался на следующий год без еврокубков.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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fell62

Да нет , в УЕФА просто курнули голландской травки сверх нормы.

02:28

Солист Мак

Официальный сайт УЕФА видимо не в курсе, кто вышел в ЛЕ))))

02:24

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