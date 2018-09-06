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"Выстрелит ли ружьё Антона Миранчука?" Перед походом на Европу игроки "Локо" "побывали" на Диком Западе

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус в своем Инстаграме анонсировал фотосессию железнодорожников в стиле Дикого Запада. 

Уже меньше двух недель осталось до старта Лиги чемпионов - наши парни начнут поход на Запад Европы. Но ещё до того, на днях, они побывали на Диком Западе! Выстрелит ли ружьё Антона Миранчука и револьвер Эдера? - написал Геркус в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уже меньше двух недель осталось до старта Лиги чемпионов - наши парни начнут поход на Запад Европы. Но ещё до того, на днях, они побывали на Диком Западе!🤠Выстрелит ли ружьё Антона Миранчука и револьвер Эдера? Об этом вы узнаете совсем скоро в клубных соцсетях🤠🔜🔥 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали #uefachampionsleague #лигачемпионов #championsleague

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 6 Сен 2018 в 10:31 PDT

"Локомотив" в Лиге чемпионов сыграет в группе D против "Галатасарая", "Порту" и "Шальке".

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