"Выстрелит ли ружьё Антона Миранчука?" Перед походом на Европу игроки "Локо" "побывали" на Диком Западе

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме анонсировал фотосессию железнодорожников в стиле Дикого Запада.
- Уже меньше двух недель осталось до старта Лиги чемпионов - наши парни начнут поход на Запад Европы. Но ещё до того, на днях, они побывали на Диком Западе! Выстрелит ли ружьё Антона Миранчука и револьвер Эдера? - написал Геркус в Инстаграме.
Уже меньше двух недель осталось до старта Лиги чемпионов - наши парни начнут поход на Запад Европы. Но ещё до того, на днях, они побывали на Диком Западе!🤠Выстрелит ли ружьё Антона Миранчука и револьвер Эдера? Об этом вы узнаете совсем скоро в клубных соцсетях🤠🔜🔥 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали #uefachampionsleague #лигачемпионов #championsleague
"Локомотив" в Лиге чемпионов сыграет в группе D против "Галатасарая", "Порту" и "Шальке".