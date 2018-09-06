"Выстрелит ли ружьё Антона Миранчука?" Перед походом на Европу игроки "Локо" "побывали" на Диком Западе

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме анонсировал фотосессию железнодорожников в стиле Дикого Запада.

- Уже меньше двух недель осталось до старта Лиги чемпионов - наши парни начнут поход на Запад Европы. Но ещё до того, на днях, они побывали на Диком Западе! Выстрелит ли ружьё Антона Миранчука и револьвер Эдера? - написал Геркус в Инстаграме.

"Локомотив" в Лиге чемпионов сыграет в группе D против "Галатасарая", "Порту" и "Шальке".

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