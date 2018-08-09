Владелец ПАОК пообещал провести проверку по поводу нападения на российских журналистов

Владелец ПАОК Иван Саввиди заявил о намерении провести проверку по факту сообщений о нападении на российских журналистов фанатами греческого клуба перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (3:2). Напомним, что у входа в пресс-центр группа российских журналистов была атакована болельщиками ПАОК. В сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов.

– Я готов провести проверку по этим сообщениям, – сказал Саввиди. – Я, к сожалению, в последние дни много летал и только час назад снова приземлился. Мне в WhatsApp прислали ссылку о каком-то конфликте, но я в это не верю и верить не хочу, хотя обещаю вам, что проверку проведу. В этом можете не сомневаться. (Андрей СИЗЯКИН)

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