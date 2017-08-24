Виктор Гончаренко: "Чалов теряется перед вратарем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Янг Бойз" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (2:0) отметил, что его команда заслужила выход в групповой турнир, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, отличившийся голом Георгий Щенников провел матч на кураже.

– Думаю, если взять суммарно, мы заслужили победу по итогам двух матчей. Сегодня были более активны, чем в Швейцарии, что логично, – подчеркнул Гончаренко. – Понимали, что соперник попробует начать агрессивно с первых минут, и ответили тем же. Тем самым выбили почву из-под соперника. Провели много хороших атак, имели моменты. И заслужили выход в группу.

– Позднее начало матча, сильный дождь – это сказалось на игре?

– Дренаж выдержал, это главное. Порадовало, что мы хорошо двигались, несмотря на плотный график. Потому что если бы остановились, возникли бы проблемы.

– Что случилось с Щенниковым? Вы как-то изменили его функции или он забивает просто потому, что набрал отличную форму?

– Думаю, сегодня он играл на кураже из-за рождения дочери. Плюс он пропустил игру с "Уралом" и был одним из самых свежих на поле. Кроме того, он стал правильно располагаться в атаке, вовремя ускоряется и попадает в голевые ситуации.

– А вот Федор Чалов часто принимал неправильные решения...

– Знаете, есть нападающие, которые видят перед собой маленького вратаря и большие ворота. К сожалению, у Чалова пока случается наоборот, он теряется перед вратарем. Но он выполняет большой объем работы.

Трансляция матча ЦСКА - "Янг Бойз"