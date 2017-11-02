Валерий Непомнящий: "Футбольные качества позволят Головину заиграть в "Барселоне"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин способен заиграть в "Барселоне". По мнению специалиста, единственный вопрос – из области психологии. У хавбека иногда не выдерживают нервы, и он получает ненужные карточки.

Напомним, спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес посетил матч "Базель" – ЦСКА (1:2), в котором он просматривал Головина.

- По своим футбольным качествам Головин способен заиграть в "Барселоне"?

- Думаю, да. Саша обучаем, с каждым днем прибавляет. Уже и опыт есть, и определенное умение, приемлемая стабильность для такого возраста. Но большой вопрос насчет психологии. Иногда у него не выдерживают нервы, он получает ненужные фолы и карточки. Его слишком легко вывести из себя. А в новой, чужой среде это может быть чревато. Но еще раз повторю, по футбольным качествам он способен заиграть в "Барселоне".

- Есть мнение, что такое поведение является проявлением звездной болезни.

- Нет-нет. Это не относится к звездной болезни. Человек хочет все время быть выше того уровня, который он себе предъявляет и которого от него ждут. А неоправданные ожидания начинают напрягать. Но звездной болезни у него нет. Саша - вполне вменяемый, адекватный парень. (Павел ГУРЕВИЧ)