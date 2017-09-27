Валерий Газзаев: "ЦСКА нужно обыгрывать "МЮ", чтобы команду всерьез воспринимали на международной арене"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что англичан возглавляет один из лучших специалистов мира – Жозе Моуринью. Газзаев отметил, что "МЮ" практически не терял очки в этом сезоне.

– Чтобы ЦСКА всерьез рассматривали на международной арене, вслед за "Бенфикой" нужно обыгрывать "Манчестер Юнайтед", – сказал в предматчевой студии Газзаев. – Уверен, что команда сделает все, чтобы добиться этого результата. Соперник у армейцев очень высокого уровня, а их тренер – один из лучших в мире. "МЮ" практически не теряет очки, но, будем надеяться, что ЦСКА сыграет удачно.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"