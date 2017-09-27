Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:26 | Футбол — Лига чемпионов

Валерий Газзаев: "ЦСКА нужно обыгрывать "МЮ", чтобы команду всерьез воспринимали на международной арене"

2

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА"Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что англичан возглавляет один из лучших специалистов мира – Жозе Моуринью. Газзаев отметил, что "МЮ" практически не терял очки в этом сезоне.

– Чтобы ЦСКА всерьез рассматривали на международной арене, вслед за "Бенфикой" нужно обыгрывать "Манчестер Юнайтед", – сказал в предматчевой студии Газзаев. – Уверен, что команда сделает все, чтобы добиться этого результата. Соперник у армейцев очень высокого уровня, а их тренер – один из лучших в мире. "МЮ" практически не теряет очки, но, будем надеяться, что ЦСКА сыграет удачно.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"?
голосовать
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

igogohruhru

— Мыши, вам надо стать ежиками. У ёжиков иголки, их никто не обижает. — Мудрый филин, а как же мы станем ёжиками? — Это тактическое решение, а я СТРАТЕГИЕЙ занимаюсь.

21:46

вперёд Спартак!

Ха, ха, будем посмотреть)))))))))))))

21:39