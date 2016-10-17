Вадим Васильев: "Кокорин и Мамаев? Таких вопиющих случаев в "Монако" не было"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА выразил свое отношение к нашумевшему скандалу с участием игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. По словам руководителя, игроки "Монако" в клуб "Твига" не ходят, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Не будет ли вам обидно, если именно "Монако" прервет серию Игоря Акинфеева?

– (Смеется). Да. Посмотрим, как сложится.

– Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета с чемпионата Европы посетили клуб "Твига" в Монако. Ваши игроки заглядывают в это заведение?

– В "Твигу" не ходят, иначе мы проконтролировали бы. Если и решают посетить подобное место, то уезжают куда-нибудь подальше. В любом случае, наша молодежь куда-то ходит, но не после поражений.

– "Зенит" и "Краснодар" на поднявшуюся шумиху болельщиков и прессы отреагировали переводом игроков из основного состава во второй и дубль соответственно. Как бы поступил ваш клуб в подобной ситуации?

– Таких вопиющих случаев в "Монако" не было. Надеюсь, такого и не будет.