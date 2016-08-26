Вадим Васильев: "ЦСКА, как и "Байер" с "Тоттенхэмом", опасен"

Вице-президент "Монако", ставшего одним из соперников ЦСКА по группе Лиги чемпионов, Вадим Васильев отметил, что все соперники имеют шансы на выход в плей-офф турнира. По словам руководителя, нападающий армейцев Ласина Траоре, права на которого принадлежат "Монако", будет прибавлять.

– Ваша оценка сегодняшнего ЦСКА? Выиграны три чемпионата России из последних четырех, но в Лиге чемпионов свежие успехи куда скромнее – три четвертых места кряду...

– Повторяю: ЦСКА, как и "Байер" с "Тоттенхэмом", опасен. К слову, жалею, что мы не включили в договор аренды Ласина Траоре пункт, что он не может играть против нас. Поскольку думаю, что он будет прибавлять, идти по нарастающей.

Не хотелось бы давать какие-то характеристики, касающиеся конкретных игроков. В данном случае мы – соперники, и нет желания давать им повод для каких-то обсуждений. Всю имеющуюся информацию мы, безусловно, проговорим с тренерским штабом. А после матчей уже можно и для печати.