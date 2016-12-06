В драке фанатов киевского "Динамо" и "Бешикташа" десять человек получили ножевые ранения

Перед началом матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Бешикташем" возле НСК "Олимпийский" в Киеве произошла драка фанатов команд, сообщает телеканал "Футбол 1". В потасовке приняли участие около 300 человек. Десять из них получили ножевые ранения.

Кроме того, за несколько минут до начала поединка беспорядки произошли на трибунах стадиона. Матч был под угрозой срыва из-за взрыва неизвестных веществ. По сведениям украинских СМИ, бесчинства устроили турецкие фанаты.