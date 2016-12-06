23:42 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

В драке фанатов киевского "Динамо" и "Бешикташа" десять человек получили ножевые ранения

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Перед началом матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Бешикташем" возле НСК "Олимпийский" в Киеве произошла драка фанатов команд, сообщает телеканал "Футбол 1". В потасовке приняли участие около 300 человек. Десять из них получили ножевые ранения.

Кроме того, за несколько минут до начала поединка беспорядки произошли на трибунах стадиона. Матч был под угрозой срыва из-за взрыва неизвестных веществ. По сведениям украинских СМИ, бесчинства устроили турецкие фанаты.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

выяснится, что турки спровоцировали укров российским флагом, и фифа в очередной раз отмажет

00:24

Vittorio-049

там махновщина, гуляй-поле!!!!! нужно УЕФА тщательно расследовать и принять соответствующие меры!!!!

00:09

SSergey

Турецкие фанаты, наверняка агенты Кремля.

00:02

Vlаdimir

Странно было бы в украинских СМИ прочесть про то, что хулиганили Украинские болельщики.

23:57 6 декабря

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