УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные?

УЕФА рассмотрит возможность проведения матчей Лиги чемпионов в выходные дни, утверждает France Football. Речь идет о встречах четвертьфинала и полуфинала. Данная инициатива исходит от "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

Предполагается, что данное решение повысит доходы от телетрансляций в Америке и Азии. Изменения могут быть введены с 2021 года. Отметим, что с сезона-2009/10 финалы самого престижного клубного европейского турнира проводятся по субботам.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов встретятся "Ювентус" и "Реал". Данный матч пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.