УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные?

УЕФА рассмотрит возможность проведения матчей Лиги чемпионов в выходные дни, утверждает France Football. Речь идет о встречах четвертьфинала и полуфинала. Данная инициатива исходит от "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".
Предполагается, что данное решение повысит доходы от телетрансляций в Америке и Азии. Изменения могут быть введены с 2021 года. Отметим, что с сезона-2009/10 финалы самого престижного клубного европейского турнира проводятся по субботам.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов встретятся "Ювентус" и "Реал". Данный матч пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
ereke
в идеале можно было бы начинать в пятницу (суббота выходной и можно отоспаться после ночного просмотра), продолжить в субботу. тогда это реально повысит доходы от телетрансляций
14:28
Генри Морган
Если только по субботам. А так, даже Финал Лиги Европы пора проводить в субботу или в воскресение.
13:59
shpasic
будут по воскресеньям в 10 - 12 утра играть, чтобы азиаты вечером смотрели)
13:33