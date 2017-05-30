13:23 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные?

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УЕФА рассмотрит возможность проведения матчей Лиги чемпионов в выходные дни, утверждает France Football. Речь идет о встречах четвертьфинала и полуфинала. Данная инициатива исходит от "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

Предполагается, что данное решение повысит доходы от телетрансляций в Америке и Азии. Изменения могут быть введены с 2021 года. Отметим, что с сезона-2009/10 финалы самого престижного клубного европейского турнира проводятся по субботам.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов встретятся "Ювентус" и "Реал". Данный матч пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ereke

в идеале можно было бы начинать в пятницу (суббота выходной и можно отоспаться после ночного просмотра), продолжить в субботу. тогда это реально повысит доходы от телетрансляций

14:28

Генри Морган

Если только по субботам. А так, даже Финал Лиги Европы пора проводить в субботу или в воскресение.

13:59

shpasic

будут по воскресеньям в 10 - 12 утра играть, чтобы азиаты вечером смотрели)

13:33