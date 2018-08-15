17:52 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА не открыл дело против Хачериди, но может наказать "Спартак"


УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (0:0). При этом в организации не накажут защитника греческой команды Евгения Хачериди, показавшего трибунам щитки цветов украинского флага.

В вину красно-белым ставятся заблокированные выходы на стадионе, а также прямая красная карточка Луиза Адриану. Дело "Спартака" будет рассмотрено на заседании 23 августа.

ПАОК сделал заявление по действиям Хачериди

Спартак М - ПАОК

 

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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
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