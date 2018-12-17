"У кого есть амбиции, тот не боится". Аллегри - о результатах жеребьевки

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри опубликовал новую запись в Твиттере после жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Атлетико".
- У кого есть амбиции, тот не боится, - написал итальянец.
Все результаты жеребьевки - здесь.
Chi ha ambizione, non ha timore ⚪️⚫️. #finoallafine #UCLdraw #juventus– Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 17 декабря 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/atletiko-yuventus-liverpul-bavariya-vse-pary-1-8-finala-ligi-chempionov-1491655/
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