"У кого есть амбиции, тот не боится". Аллегри - о результатах жеребьевки

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри опубликовал новую запись в Твиттере после жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Атлетико".

- У кого есть амбиции, тот не боится, - написал итальянец.

Все результаты жеребьевки - здесь.