14:45 | Футбол — Лига чемпионов

"У кого есть амбиции, тот не боится". Аллегри - о результатах жеребьевки

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Главный тренер "Ювентуса"  Массимилиано Аллегри опубликовал новую запись в Твиттере после жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с "Атлетико".

- У кого есть амбиции, тот не боится, - написал итальянец.

Все результаты жеребьевки - здесь.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/atletiko-yuventus-liverpul-bavariya-vse-pary-1-8-finala-ligi-chempionov-1491655/

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