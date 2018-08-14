Трансферы? Каррера доволен игроками "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (0:0) заявил, что он доволен теми игроками, которые есть у него в команде.

– Всем известно, как Лига чемпионов была важна для "Спартака"…

– (Перебивает.) Да, она была важна для всех. Не только для нас.

– Не боитесь, что из-за непопадания в нее будет скомкан весь сезон.

– Почему он должен быть скомкан? Мы в Лиге Европы. Не могу понять, по какой причине он должен быть скомкан?

– Не будет больших трансферов.

– Я доволен теми игроками, которые у меня есть на сегодняшний день. И еще раз напомню, что мы играли 70 минут в меньшинстве! И сыграли в хороший футбол. И все это помимо того, что думаете вы. (Михаил ГОНЧАРОВ)​