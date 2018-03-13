Томас Мюллер: "У "Баварии" в матче с "Бешикташем" нет права на ошибку"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бешикташа" отметил, что с большим интересом ждем возможности ощутить атмосферу "Водафон-Арене". Хавбек также добавил, что у его команды нет права на ошибку.

– Завтра у нас нет права на ошибку, – цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. – Мы должны избежать осечек в обороне и не позволять сопернику создавать моменты.

С большим интересом ждем возможности ощутить атмосферу этого стадиона. Его репутация всем известна. Это будет особый матч, и мы уже его ждем, не дождемся.

Напомним, что матч "Бешикташ" – "Бавария" состоится завтра, 14 марта, в Стамбуле и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первая игра между этими командами завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:0.