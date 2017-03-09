Тиагу Силва: "ПСЖ" не заслужил выхода в 1/4 финала, и винить судью не стоит"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва заявил, что команда не винит главного арбитра встречи Дениза Айтекина в поражении от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6). Тем не менее он отметил, что пенальти на 89-й минуте встречи был назначен ошибочно.
- Мы не заслужили выхода в четвертьфинал, - цитирует пресс-служба клуба Силву. - Это не оправдание, но на Суаресе при втором пенальти не было фола, и одно из нарушений на нас можно было и зафиксировать. Однако мы не виним судью, потому что "ПСЖ" сам не смог сыграть в свой футбол.
kuzdima92
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09:46
tarkys
По мужски сказал! Но мы ведь помним первую игру, 4:0 с Барсой, без шансов, это тоже надо сделать.
09:24