Тиагу Силва: "ПСЖ" не заслужил выхода в 1/4 финала, и винить судью не стоит"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва заявил, что команда не винит главного арбитра встречи Дениза Айтекина в поражении от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6). Тем не менее он отметил, что пенальти на 89-й минуте встречи был назначен ошибочно.

- Мы не заслужили выхода в четвертьфинал, - цитирует пресс-служба клуба Силву. - Это не оправдание, но на Суаресе при втором пенальти не было фола, и одно из нарушений на нас можно было и зафиксировать. Однако мы не виним судью, потому что "ПСЖ" сам не смог сыграть в свой футбол.